Bewoners vechten al derde keer tegen zelfde bouwaanvraag. “Dit is een uitputtingsslag, maar wij plooien niet”

Drongen Fanny zamelt speelgoed in in haar Café Dageraad: “Sinter­klaas voor elk kind, zeker in deze crisistij­den”

Oud speelgoed dat nog in goede staat is? Fanny Coppens van Café Dageraad in Drongen ontvangt het met plezier. Want op 4 december organiseert zij een Sinterklaasfeest, waarbij elk kindje dat langskomt cadeautjes krijgt.

13 november