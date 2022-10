Bewoners Mendonk krijgen drinkwater in flessen na problemen met roest in leidingwater: “Met vier kinderen en een paar aquariums meer dan welkom”

MendonkAl maanden klagen de bewoners van Mendonk over vuil leidingwater. En dat is niet een beetje vuil, het is gewoon bruin. Farys voerde allerlei manoeuvres uit om het euvel te verhelpen, zonder succes. Dus wordt er nu drinkwater in plastic flessen verdeeld, tot de leidingen opnieuw zijn aangelegd. “De normen voor drinkwater zijn niet overschreden, maar we snappen ook wel dat mensen dit leidingwater niet willen gebruiken.”

Het probleem deed zich enkele jaren terug al voor in Oostakker en later ook in Wondelgem, maar nu is het het Kanaaldorp Mendonk dat al maanden verveeld zit met bruin leidingwater. Het ziet er ronduit smerig uit. Het is niet altijd even erg, maar het probleem blijft wel aanslepen. De bewoners gingen verhaal halen bij Farys. “De voorbije tijd hebben we geprobeerd het probleem op te lossen met nieuwe, experimentele technieken, en ook met het wekelijks spoelen van de leidingen”, zegt Farys-woordvoerder Bruno Pessendorffer. “Maar we behaalden daarmee niet genoeg resultaat, integendeel. De laatste weken ontvingen we opnieuw een tiental klachten. We hebben dus besloten om drinkwater in flessen uit te delen in de zes straten waar we de situatie niet onder controle krijgen.”

Volledig scherm Officieel is het leidingwater in Mendonk nog steeds drinkbaar, maar niemand riskeert het © RV

Gietijzer

“De enige échte oplossing is het vervangen van de gietijzeren buizen onder de grond", weet Pessendorffer. “In die buizen zit een ophoping van roestpartikels, een natuurlijk proces bij het type staal dat voor die buizen in gebruikt. Met het staal dat we vandaag gebruiken, komt dat veel minder voor. In Mendonk, en dan zeker in de Spanjeveerstraat, zitten mensen vaak op het einden van de vertakkingen van het drinkwaternet, en dan krijg je dus dit. Daarom gaan we nu de plannen om dat gietijzeren net in Mendonk te vervangen, versnellen. In de Spanjeveerstraat en Mendonkdorp wordt al gewerkt, we kijken of we daar kunnen bij aansluiten. In het naburige Sint-Kruis-Winkel is al een deel van het net vervangen. Bedoeling is dat Mendonk begin volgend jaar aan de beurt komt, maar van de exacte timing zullen we de bewoners uiteraard snel op de hoogte brengen.”

Volledig scherm Farys levert flessen water bij Kelly Adam © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Kelly Adam met baby Louis en haar watervoorraad © Wannes Nimmegeers

En dus reden vanmiddag bestelwagens volgeladen met flessenwater door de straten van Mendonk. Aan elk huis werd een lading afgeleverd. “Eindelijk", lacht Kelly Adam, met baby Louis op de arm. “Hij is nog geen drie maanden, zo’n baby steek je niet in een badje met vuil water. De andere kinderen ook niet, trouwens. We hebben er hier vier. De Farys-mannen hebben gisteren al grote flessen water gebracht, vandaag nog eens 42 liter in kleinere flessen. Daarmee moeten we toekomen tot woensdag, dan komen ze terug. Een oplossing is het niet, maar het is wel een fijne tegemoetkoming, want zelf massa’s flessenwater kopen, ook om in te koken, dat kost geld. Ik hoop maar dat die buizen snel vervangen worden. Want ook al beweert Farys dat er geen normen overschreden worden en dat het kraantjeswater nog steeds drinkbaar is, dat zit gewoon vol roest. Ik heb hier aquariums met echt dure vissen in, die overleven niet in dat water.”

Werken

Pessendorffer begrijpt de ergernis van de mensen. “Officieel is het water inderdaad nog steeds drinkbaar, maar ik zou er zelf ook niet van drinken, als je ziet hoe bruin het is.” Hij waarschuwt ook nog dat het vervangen van de buizen niet alle problemen zal wegnemen. “Als er binnenkort gewerkt wordt aan de Kennedylaan bijvoorbeeld kan het water ook bruin kleuren, maar het zal zeker niet zijn zoals het nu is.”

Volledig scherm Alle flesjes worden netje aan huis geleverd, ook als er niemand thuis is © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Bestelwagens vol flessenwater worden aangesleept in Mendonk, ter compensatie van het bruine leidingwater © Wannes Nimmegeers

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.