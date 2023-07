Gent heeft geen officiële reuzendra­gers, dus moeten die van Wetteren inspringen: “Hoog tijd voor een opleiding”

Vandaag wandelden 3 reuzen van de Korenmarkt naar het Sint-Baafsplein om er een danske te plaçeren. Onder die reuzen: officiële dragers, en die blijken zeldzaam te zijn. Organisator Tineke De Rijck moest ervoor naar Wetteren. “In Gent vind ik geen dragers”, zegt ze. En dat blijkt te kloppen. Danny (66), Johnny (41) en Glen (19) - vader, zoon en kleinzoon - Wauters en Kevin Eloot zijn de officiële dragers in Wetteren. “Daar hebben we reuzen die al meer dan 200 jaar oud zijn", vertellen ze. “Drager zijn zit in ons DNA.”