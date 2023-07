Gentenaar Michael “Mimich Lumière” Ghysels breekt lans voor dansers met een beperking: “We moeten meer kijken naar wat wél mogelijk is”

Ook deze Gentse Feesten is Michael Ghysels (34) te zien op de planken. Met Zoe Bizoe waagt hij zich zelfs aan een pittige burleske. De Gentenaar kijkt liever naar de mogelijkheden in plaats van obstakels. “Ik zie mensen zonder beperking die al tien jaar dansles volgen en nog steeds dansen met ‘een stok in hun kont’. Dus waarom zou ik dat niet kunnen?”, lacht hij.