KIJK: Laatste soldendag valt in het water.

Vandaag kunnen shoppers zich nog een laatste keer laten gaan, al moeten ze het regenweer er wel bij nemen. De regen houdt de fanatiekelingen niet tegen, maar aangenaam winkelen is wat anders. Handelaren zijn verdeeld over de voorbije koopjesperiode. “Het regenweer heeft ons parten gespeeld. Maar als het een hele maand 35 graden is, komt ook geen kat winkelen”, klinkt het.