Bewaakte fietsenstalling krijgt écht bewaking

Gent Nieuwe tentoon­stel­ling brengt duizenden bijen in beeld: “We geven ook tips mee hoe je kan helpen ze in stand te houden”

Hoeveel verschillende bijen soorten bestaan er, denk je? Het antwoord is zo’n 20.000. De honingbij kent iedereen, maar heb je ooit al van de grote wolbij, de steenhommel of de dikpootbij gehoord? Er bestaan zelfs blauwe, rode en groene bijen. Je leert er alles over op de nieuwe tentoonstelling in de De wereld van Kina: de Tuin.

25 maart