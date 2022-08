Bevallen in het ziekenhuis, zonder gynaecoloog: het kan voortaan in Jan Palfijn in Gent

In Nederland gebeurt een 'normale’ bevalling gewoon thuis, enkel probleemgevallen gaan naar een ziekenhuis. Aan een doorsnee-bevalling komt geen dokter te pas, zelfstandige vroedvrouwen begeleiden de zwangerschap en de thuisbevalling. In België is thuis bevalling heel langzaam aan een opmars bezig, Belgen verkiezen nog steeds de veiligheid van een ziekenhuisomgeving. Maar de moeders-in-spe willen steeds vaker hun eigen vroedvrouw, waarmee ze een band hebben opgebouwd, bij de bevalling. Het AZ Jan Palfijn liet dat al langer toe, maar maakt de samenwerking nu ook officieel. Ze gaan in zee met de zelfstandig vroedvrouwen van Geboren in Gent en De Bron. Zo creëren ze samen warme en veilige zorg.

Logisch

AZ Jan Palfijn Gent ziet een sterke meerwaarde in de keuze van patiënten om bij een zelfgekozen, zelfstandige vroedvrouw te bevallen. En dat in de veilige context van een ziekenhuis. Daarbij delen gynaecologen, pediaters, vroedvrouwen, lactatiekundigen, zorgkundigen, pediatrisch verpleegkundigen én de zelfstandige vroedvrouw één doel: de medische en psychosociale gezondheid van moeder en baby. “In Jan Palfijn hebben we altijd al een goede samenwerking met zelfstandige vroedvrouwen gehad”, zegt Ann Rotty, hoofdvroedvrouw bij AZ Jan Palfijn Gent. “Zwanger zijn is een bijzonder moment. We vinden het dan ook belangrijk dat elke zwangere vrouw zich goed én veilig voelt tijdens haar zwangerschap en bevalling. Daarom vinden we het logisch om de keuze voor begeleiding en bevalling bij de patiënt te leggen.” Ook Eva Bruneel, vroedvrouw bij Geboren in Gent, is helemaal gewonnen voor de samenwerking: “Al jarenlang voelen we ons zeer welkom in het verloskwartier van Jan Palfijn. We zijn dan ook zeer blij dat we onze warme samenwerking officieel kunnen maken. Zo kunnen we koppels nog meer keuzevrijheid geven over waar en met welke begeleiding ze willen bevallen.”