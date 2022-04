Betogingen ontsnappen aan Gentse taks op ongeadresseerd drukwerk: “Kunnen betogen is een grondwettelijk recht”

Waar de Stad Gent voor ander drukwerk een taks van 2 à 5 eurocent per stuk aanrekent, mogen betogers binnenkort onbelast blaadjes bedelen. “Kunnen betogen is een grondwettelijk recht”, zegt Coddens. “De verandering komt er na een campagne van ‘Recht op Protest’. Die actiegroep van verenigt onder meer het Gentse middenveld, waaronder de vakbonden.”

Begin 2020 trok de Stad Gent de tarieven voor niet-geadresseerde drukwerk nog op, wat voor protest bij de gratis Gentse infobladen Wegwijs en Attentie. De uitgever kaartte aan dat hij plots voor 6.000 euro per jaar aan taksen zou moeten betalen in plaats van de gebruikelijke 1.400 euro. Ondanks vragen in de gemeenteraad, hield Coddens toen voet bij stuk. “We hebben het reglement aangepast met een beleid in gedachten. We willen het afval beperken”, klonk het toen.