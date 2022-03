Betogers onder de Stadshal vragen “onmiddellijke wapenstilstand” in Oekraïne

Gent Ook bekende Gentse horecaman­nen trekken naar Poolse grens met hulpgoede­ren: “Zelfs de spelers van Dynamo Kiev staan mee in de frontlinie”

Zaterdagavond vertrekken Christophe Van Alboom van brasserie Paradijs van Wenemaar op het Veerleplein en André Kibkalov van lunchcafé Zwarte Zee aan de Graslei naar de Oekraïense grens in Polen, met minstens zes bestelwagens vol hulpgoederen. “We zamelen nog steeds materiaal in, in een loods in Evergem”, zeggen ze. De familie van André woont nog in Oekraïne, hij weet wat de oorlog met hen doet.

3 maart