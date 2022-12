Bestuurster test (opnieuw) positief op coke na haaranalyse, maar schreeuwt onschuld uit: “Ze hebben het verkeerde stuk gecontroleerd”

De politie hield de 35-jarige vrouw uit Waregem tegen tijdens een controle in de buurt van Gent ? De vrouw testte positief op een speekseltest. In het labo bleek later dat ze cocaïne had gebruikt. De vrouw moest zich drie maanden later opnieuw laten testen om te bewijzen dat ze van het witte spul af is geraakt en gaf een haarstaal binnen in een labo.