Bestuurster rijdt in op wegenwerken aan Antwerpsesteenweg: “Kreeg vermoedelijk epileptische aanval”

Brand in Gent maakt slachtof­fers: 2 gewonden naar ziekenhuis gebracht, 30 mensen geëvacu­eerd

In de Jan Yoensstraat in Gent is maandagavond brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. Twee personen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het het vuur.