Bestuurster die tijdens de Gentse Feesten crashte met gestolen voertuig voor het Capitole, riskeert één jaar effectief

Gent Verbouwing Belga­com-to­ren opnieuw jaar uitgesteld, maar ontwikke­laar heeft inmiddels alle vergunnin­gen op zak: “De werken nemen vier jaar in beslag”

Pas na het bouwverlof in zomer van 2023 gaat de verbouwing van Belgacomtoren van start. Het iconische gebouw is inmiddels gestript, maar een discussie rond een twintigtal bomen vertraagden de zaak. Dat probleem is inmiddels uitgeklaard. “Dit weekend planten we in Afsnee 250 bomen”, zegt ontwikkelaar Ignace Vandenabeele.

18:03