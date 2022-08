Bestuurster (78) lichtgewond na aanrijding tegen garage van woning

Gent RESTOTIP. Knees to Chin brengt Vietnam naar Gent: “Speciali­teit van het huis: lenterolle­tjes”

Op de hoek van de Volderstraat en de Korte Meer streek onlangs Knees to Chin neer. Het Vietnamese restaurant trekt horden klanten. Vaak is het aanschuiven tot buiten, maar is Knees to Chin de hype waard? Onze recensent ging proeven. Lees hier meer restotips uit de Gentse regio.

20 augustus