Bestuurder van Mercedes ramt twee wagens op Begijnhoflaan en vlucht al mankend weg: politie nog steeds op zoek naar hem

Twee voertuigen geraakt

“Hij raakte twee geparkeerde voertuigen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een gevel”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. De bestuurder stapte vervolgens uit de wagen en vluchtte al mankend weg in de richting van de Noordstraat. “Momenteel zijn we nog steeds op zoek naar de bestuurder in kwestie.” Buurtbewoners zijn het gevaarlijk rijgedrag door de Begijnhoflaan meer dan beu. In november gebeurde ook al een zwaar verkeersongeval. Toen reed een beschonken bestuurder over het fiets- en voetpad en ramde hij een gevel en een verkeerspaal. “Vaak zien we dezelfde fenomenen: veel te hoge snelheid, alcohol, geen rijbewijs, geen verzekering, vluchtgedrag... Wij hopen dat er vanuit de stad wat meer aandacht komt voor dit probleem, want dit is niet meer houdbaar.”