Bestuurder van bestelwagen ramt twee vrachtwagens terwijl hij achteruit reed: “Hij stonk naar alcohol toen hij uit de wagen stapte”

GENT Poppen- en figurenthe­a­ter Ultima Thule kan niet verder zonder subsidie: “Waardevol erfgoed, waar moet dat heen?”

Ultima Thule is één van de drie poppen- en figurentheaters in Vlaanderen. Dertig jaar ervaring in een nichetoneelcultuur, met trouw publiek en een stevige erfgoedwaarde. Toch krijgt het gezelschap geen subsidies meer uit Vlaanderen. “Zonder structurele middelen kunnen we niet blijven bestaan”.

24 juni