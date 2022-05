Bestuurder die in Leie sukkelde, was onder invloed: “Proces-verbaal is overgemaakt aan het parket”

Gent Planten­asiel geopend in Gent: “Breng verwaar­loos­de planten binnen, wij lappen ze op en verkopen ze door”

Plantenwinkels genoeg in Gent, maar een plantenasiel, dat was er nog niet. De leerlingen van Sint-Antonius brengen daar nu vol trots verandering in. Heb je een plant waar je amper voor kan zorgen? Breng haar dan naar hun plantenasiel. De jongeren zullen jouw plantje weer op krachten brengen, en doorverkopen voor een zachte prijs.

16 mei