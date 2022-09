Bestuurder betrapt met snelheid van 149 kilometer per uur op Deinsesteenweg: “Een steenweg is geen raceparcours”

In Sint-Amandsberg controleerde de Wijkdienst op drugs in het verkeer. “Ze haalden een chauffeur uit het verkeer die onder invloed van drugs reed, het rijbewijs van deze chauffeur werd onmiddellijk ingetrokken.” Ook de Verkeersdienst stak de handen uit de mouwen. Dat deden ze zondagmiddag in de Eversteinlaan en zondagavond in de Deinsesteenweg. Er werd een anoniem flitsvoertuig opgesteld en hardrijders werden uit het verkeer gehaald door de motorrijders van de politie.

“In de Eversteinlaan geldt een snelheidslimiet van 90 kilometer per uur. Er passeerden 1.068 voertuigen onze camera, waarvan er 104 te snel reden. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De hoogste snelheid bedroeg 162 kilometer per uur.” De snelheidslimiet op de Deinsesteenweg bedraagt 70 kilometer per uur. Een kwart van de bestuurders reed te snel, maar één snelheidsduivel brak het trieste record door met een snelheid van 149 kilometer per uur over de rijbaan te scheuren. “Na onderschepping bleek deze chauffeur ook nog onder invloed van alcohol te rijden, hij blies 1,82 promille.”

“Levensgevaarlijk”, aldus de Gentse politie, die het concrete gevaar graag illustreert. “Een normale reactietijd bedraagt ongeveer 1 seconde. Onder invloed van alcohol komt daar een halve seconde bij. Aan een snelheid van 149 kilometer per uur betekent dat dat de chauffeur pas effectief begint te remmen na alweer 60 meter te hebben afgelegd na het waarnemen van het gevaar of een obstakel. Tel daarbij de remafstand van 114 meter en je komt aan een totale stopafstand van 174 meter. Bij regen of ijzel wordt deze remafstand uiteraard nog langer. Nuchter en met respect voor de maximumsnelheid bedraagt de stopafstand net geen 45 meter. Een steenweg is geen raceparcours, en deze cijfers verduidelijken waarom.”

