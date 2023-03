Besparingen bij UGent zet tot 300 jobs op de tocht: “Er zijn alternatieven, schaf die eersteklassevluchten naar Korea bijvoorbeeld af”

De UGent moet 22 miljoen euro besparen. In een gelekte nota bleek al eerder dat enkele afdelingen worden geschrapt en er wordt ook onder andere in het reclamebudget gesneden. Maar er staan zo’n 300 banen op de helling, vakbonden ACOD en ACV zijn ziedend. “Er zijn alternatieven, maar zelfs als we een akkoord sluiten, blijkt Van de Walle een onbetrouwbare partner.”

Een sociaal bloedbad, dat is hoe beide vakbonden de zogenaamde ‘kerntakennota’ omschrijven die dit weekend uitlekte. Het Green Office en enkele kleinere afdelingen worden volledig geschrapt, maar al bij al is de lijst 34 aangepaste ‘budgetlijnen’ slechts goed voor zowat 6 miljoen euro. De andere 15 miljoen moet bespaard worden door in het personeelsbestand te snijden. “Concreet betekent dat er bij het administratief en technisch personeel 200 mensen hun werk zullen verliezen”, zegt Lorenzo Eecloo van het ACOD. “Bij de faculteiten gaat het om nog eens 100 jobs. Het werk dat zij uitvoeren moet evenwel nog steeds uitgevoerd worden, we vrezen dan ook voor een hogere werkdruk”.

Overheidsgeld

“Het is ook een sociaal bloedbad dat jaar na jaar herhaald kan worden. De overheid komt haar beloftes over de financiering van het hoger onderwijs niet na, waardoor deze financiële problemen zich blijven herhalen. Maar als vakbond hebben we ook een aantal alternatieven geboden aan de raad van bestuur. Die zijn klaarblijkelijk niet gehoord”.

Van de Walle, van zijn kant, reageerde op sociale media alvast ook met kritiek op de Vlaamse overheid. “Als de Vlaamse overheid de voorbije jaren decretaal vastgelegde financieringsmechanismen correct had toegepast, dan zou de UGent nu jaarlijks 80 miljoen meer basismiddelen ontvangen in plaats van te moeten besparen. Dát is de kern van de zaak”, klonk het daar.

“Intussen wordt er wel degelijk bespaard”, zegt Eecloo. “Maar er zijn alternatieven. Zo stellen we vast dat er jaarlijks nog voor zowat een kwart miljoen aan dienstreizen in eerste klasse wordt goedgekeurd, onder andere naar de campus in Zuid-Korea. Daar kan toch zonder twijfel op bespaard worden. Ook de ‘strategische reserve’ van de rector, een budget dat hij zelf aan projecten kan besteden, is verdubbeld. We blijven ook hameren op meer statutarisering van het personeel, dat ook 1,5 miljoen euro zou opbrengen.”

Niet alleen de besparingen zelf, maar ook de wijze waarop die worden doorgevoerd en meegedeeld, stuit tegen de borst. “Op vrijdag kregen de diensten een mail waarmee men op de hoogte werd gesteld dat er een besparingsnota was, maar die stond privaat. Dat zorgde uiteraard voor paniek, temeer omdat sommige diensten al met slechtnieuwsgesprekken bezig waren”.

Ontslag voor overleg

Bij het ACV schrikt men niet van die communicatiestijl. “Wat ons betreft is rector Van de Walle een volstrekt onbetrouwbare onderhandelingspartner geworden. Reeds in de eerste besparingsronde is hij op akkoorden teruggekomen, wat al decennia lang niet meer gebeurd is. Dat de ontslagrondes nu bezig zijn voor het sociaal overleg van start kon gaan, is dan ook beneden alle peil”, zegt Stefanie Vermeire. “Wij hebben een sociaal bemiddelaar gevraagd, om die reden.”

De bonden voeren actie op Dies Natalis deze vrijdag en op de dag dat de kerntakennota zou goedgekeurd worden op de Raad van Bestuur nu dinsdag. “We hopen nog steeds dat deze nota teruggetrokken wordt en er overleg mogelijk is”, klinkt het.

