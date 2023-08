Bermudafestival valt in het water, Bruudruusterrock doorstaat de regen wel. “Fantastisch dat zoveel mensen toch gewoon komen”

Ewout (27) doopt boekhandel De Blinde Reiziger na 20 jaar om tot Out of Stock: “Boekverko­pers zijn géén uitster­vend ras”

Boekhandel De Blinde Reiziger in de Burgstraat kreeg in mei een nieuwe uitbater. Ewout De Cat (27) doopte de iconische boekhandel om tot Out of Stock. “Ik zit al vijf jaar in het vak. Het werd tijd voor een eigen winkel, al is het wel nog wat zoeken”, zegt de nieuwe zaakvoerder