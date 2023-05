‘Bende van Wondelgem’ valt tieners lastig aan tramhalte: “Moet het nog verder gaan dan een gebroken kaak?”

MIJN STAD. Opperdeken Geert Maes (60) over ‘zijn’ Gent: “Tegen sluikstor­ters mag wat harder opgetreden worden”

Hij woonde zowat overal in Gent, maar eindigde voorlopig in Heusden. Voorlopig, want een appartement aan Portus Ganda blijft de droom voor opperdeken Geert Maes (60). En als je dan vraagt naar zijn straat, begint hij plots over de Dampoort: “Vroeger de hotspot voor behangwinkels, wist je dat?” Een gesprek over sluikstort, bloemen kopen op de Kouter en een hart voor vrijwilligers.