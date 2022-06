Bende overvallers die het gemunt had op Gentse bakkers krijgt celstraffen tot twee jaar opgelegd: “Blij dat het eindelijk voorbij is”

GentZes jonge overvallers zijn woensdagochtend veroordeeld voor een reeks overvallen op bakkers in Gent en omstreken. De bende ging steeds op dezelfde manier te werk: ze namen samen drugs op het appartement van één van hen en trokken dan in de vroege uurtjes op pad, op het moment dat er nog geen klanten waren.

Het zestal sloeg toe in het najaar van 2021. Drie keer trokken ze, vlak nadat de uitgekozen bakkerij haar deuren had geopend, richting de zaak. Daar gingen ze snel binnen, graaiden de kassa mee, haalden het cash geld eruit en dumpten de kassa langs hun vluchtroute. In de meeste gevallen ging het om kleine hoeveelheden cash geld, aangezien de kassa de avond voordien nog leeggemaakt werd. Eén enkele bakker had pech, want hij had de dag voordien zijn kassa niet geleegd. Hij was zo’n 600 euro kwijt.

Gewapende overval

Tegen hun manier van werken in gingen ze éénmalig agressief te werk door met een wapen een bakker te overvallen. Die bleef echter koel en antwoordde dat hij geen cash geld had, waarna ze noodgedwongen met lege handen afdropen. Enkele dagen later kwam er een einde aan de reeks overvallen, want het zestal kon gearresteerd worden. Uit hun verklaringen kon worden opgemaakt dat zij, voordat ze richting de bakkerijen trokken, eerst drugs namen op het appartement van één van hen.

Bakker Jonas

Eén van de slachtoffers was bakkerij Jonas uit Wondelgem. Op 11 november van vorig jaar rinkelde omstreeks 7 uur ‘s ochtends de bel van de bakkerij. Nog voor uitbaatster Evy kon kijken wie het was, hoorde ze een enorm lawaai. Toen ze in de zaak kwam, zag ze nog net een jonge kerel op zijn buik op de toonbank liggen. Het plexischerm - dat omwille van corona op de toonbank stond - had hij omver geduwd. Hij graaide de geldschuif vast en trok ze los van de kabels. Evi probeerde hem nog tegen te houden, maar hij snelde ervandoor. Twee kompanen stonden tijdens het hele gebeuren in het deurgat, waardoor die deur open bleef en ze meteen konden vluchten.

Drie van de zes beklaagden werden woensdagochtend veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 1.200 euro. De andere beklaagden hadden volgens de rechter een ander profiel. Zij zijn jonger en hadden een gunstig strafregister. Zij kregen een straf met uitstel opgelegd. De getroffen bakkerijen kregen elk een schadevergoeding toegekend. Ook bakker Jonas, die aanwezig was tijdens het proces en de uitspraak. “Ik ben blij met de uitspraak, maar vooral ook met het feit dat alles nu achter de rug is", reageerde hij.

