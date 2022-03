Ben (33) bouwt Gentse binnenstad na in Lego: “Je moet soms creatief zijn: in de gevel van het NTG zit een croissant verwerkt”

Gent Gent is afval in Citadel­park beu en ruimt het voortaan niet meer op: “Hopelijk opent dit de mensen de ogen”

“De Groendienst is soms een halve dag bezig met het opruimen van zwerfvuil in parken. Dit pikken we niet langer. We gaan - als experiment - niet meer opruimen in het Citadelpark.” Dat is een wel heel opvallend initiatief waar de stad Gent mee wil uitpakken. Of het effect zal hebben, valt af te wachten.

29 maart