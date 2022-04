BELOOFD IS BELOOFD: Houdt dit schepencollege het nog 3 jaar vol? Hoe zit het met de wijkcirculatieplannen, en worden de knips nu eindelijk echt ingericht?

Gent Lukas Lelie wil opnieuw Kinepolis vullen met ‘Standaard Koekhandel’: populaire YouTube-se­rie over koeken in prèmiere op groot scherm

Een Bekende Vlaming laten vertellen over zijn of haar favoriete koek. Zo eenvoudig is het concept dat ontsproot uit de koker van Lukas Lelie. De Gentse comedian, gekend van De Ideale Wereld, gooit binnenkort het vijfde seizoen van Standaard Koekhandel online. Maar de echte fans verzamelen op woensdag 11 mei in de Kinepolis.

22 april