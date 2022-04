Belgische-Nederlandse top vindt plaats in Gent. “Omwille van de goede banden tussen Gent en Nederland”

Gent Nieuw eetcafé in Gentbrugge: “Hier geniet je zonder dat het pijn doet aan je portemon­nee”

De Moscoubuurt is net een heel stuk gezelliger geworden. In het midden van de woonwijk is een nieuw eetcafé geopend met de toepasselijke naam MosCow. Je kan er terecht voor een lekker biertje, een apero, tapas of een dagschotel.

13 april