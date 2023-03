Belangrijke aanpassing aan Gents busnet half jaar uitgesteld. De Lijn: “Wij betreuren dit”

Tegen 2025 wil De Lijn een groot deel van het busnet hertekenen. Op 1 juli wordt quasi overal in Vlaanderen de eerste fase doorgevoerd, behalve in Gent. Het stadsbestuur heeft gevraagd om een half jaar uitstel.

Méér bussen op drukke lijnen, maar weinig gebruikte haltes afschaffen. Dat is in een notendop het idee achter de ‘basisbereikbaarheid', een plan waar de Vlaamse overheid al jarenlang op broedt. Op 1 juli wordt de eerste fase overal in Vlaanderen uitgerold, alleen weigert de Stad Gent mee te doen.

Door het plan zou bijvoorbeeld bus 5 vaker rijden. Elke 7,5 minuten een bus rechtstreeks naar de Zuid en de Vlasmarkt rijden, waar dat nu maximaal elk kwartier is. Maar er waren ook enkele keerzijden: zo zou bus 8 niet langer richting de Ghelamco Arena rijden, een verlies voor de supporters van KAA Gent.

“We blijven achter de principes van basisbereikbaarheid staan”, klinkt het bij De Lijn. “Wij gingen ervan uit dat we een mooi faseringsplan hadden, maar begrijpen nu dat stad Gent fase 1 van basisbereikbaarheid niet wil laten ingaan deze zomer. Wij betreuren dit standpunt van de stad Gent, maar wij respecteren dit.”

In de praktijk wordt de invoering nu verschoven. De bedoeling was om het hele plan stapsgewijs in te voeren, maar in Gent worden de aanpassingen uit fase 1 samen met fase 2 in januari 2024 ingevoerd. Hoe de dienstregelingen er effectief gaan uitzien, is nog niet geweten.

‘Budgetneutraliteit’

De hele kwestie kwam dinsdagavond ook ter sprake op de Gentse gemeenteraad na vragen van Tom De Meester (PVDA), Stijn De Roo (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit). Schepen Filip Watteeuw (Groen) legde omstandig uit waarom de Stad Gent om uitstel vroeg.

“Op zich staan we achter het plan”, zegt Watteeuw, “maar dan wel als geheel. Er zitten zeker goede zaken in: er worden 16 % meer kilometers gereden, er komen ‘s nachts bussen tot half twee,... Maar: dan moet je het volledige plan uitvoeren. Vanaf dag 1 hebben we ons tegen de fasering verzet.”

Verder herhaalde de schepen dat er jarenlang te veel bespaard is op De Lijn. “De Stad Gent staat voor een offensief openbaar vervoer”, aldus Watteeuw. “Maar naast de ‘basisbereikbaarheid’ bestaat er ook zoiets als de ‘budgetneutraliteit’. Wilden we ergens investeren, dan moesten we elders budget weghalen. Onwerkbaar.”

Volledig scherm Deze aanpassingen gingen normaal gezien ingevoerd worden op 1 juli. Maar wat betrekking heeft op Gent, namelijk punt 4, 5 en 6B worden pas in januari 2024 ingevoerd. © RV

