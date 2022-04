Beklaagde probeert voor ogen van rechter en politie drugs te smokkelen voor handlanger die in gevangenis zit

GentEen Georgische man heeft de rechtbank vrijdagochtend met verstomming geslagen. De man stond, samen met een andere beklaagde, terecht voor een reeks diefstallen van sigaretten. Zelf was hij in voorlopige vrijheid gesteld, zijn handlanger zat wel nog in de cel. En die wilde hij voorzien van drugs.

Twee Georgische mannen stonden vrijdag terecht voor een reeks diefstallen van sigaretten in Aldi-filialen in Merelbeke, Gent, Retie en Oudenaarde. Een derde beklaagde was niet komen opdagen. Eén van de aanwezige beklaagden was sinds zijn arrestatie in voorlopige vrijheid gesteld. Zijn kompaan had minder geluk en verblijft tot op vandaag nog steeds in de gevangenis van Gent.

Achterzak

De eerste beklaagde was naar de rechtbank afgezakt en had enkele papieren bij zich. Die had hij stevig opgevouwen en hield hij dicht bij zich. Toen de behandeling van de zaak op zijn einde liep, wandelde de man nonchalant richting de tweede beklaagde en stopte hij de papieren in diens achterzak. Het was een opmerkzame agent die de poging tot smokkelen opmerkte.

Hij waarschuwde de rechter en de procureur en haalde de papieren uit de broekzak. De agent deed vervolgens een fouille bij de aangehouden verdachte en trof op hem een kleine hoeveelheid hasj en een USB-stick aan. “Sorry, sorry”, riep de man die op heterdaad betrapt werd en meteen door had dat hij in de penarie zat. De agenten sloegen hem, op bevel van de procureur op zitting, in de boeien en brachten hem meteen over naar de cel. Naast een eventuele gevangenisstraf voor de diefstal van de sigaretten riskeert hij nu ook een bijkomende straf. “Hij wordt momenteel door de politie verhoord. Na het verhoor zal het parket beslissen wat er met de verdachte dient te gebeuren", laat het parket weten.