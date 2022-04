Beklaagde krijgt in beroep stevige strafvermindering: “Blij dat rechter mensen uit de vierde wereld beschermt”

GentEen 29-jarige man die door de politierechtbank veroordeeld was tot een gevangenisstraf van achttien maanden, heeft in beroep een opmerkelijk mildere straf gekregen. Zijn advocaat Thomas Gillis is blij dat de rechter zijn redenering gevolgd heeft.

De beklaagde kreeg zijn forse straf omdat hij vijftien processen lang zijn kat stuurde naar de politierechtbank, waardoor hij op zijn laatste proces een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 9.000 euro kreeg. De bekende strafpleiter Thomas Gillis hield in november nog een vurig pleidooi om een 29-jarige man uit de gevangenis te houden.

“Mijn cliënt leeft aan de rand van de maatschappij en spreekt geen Nederlands. Hij kon dus niet begrijpen of inschatten wat de rechtbank van hem verwachtte. De politierechtbank had beter zijn best moeten doen om de man duidelijk te maken dat hij naar de rechtbank moest komen”, zo pleitte meester Gillis indertijd.

‘Minste van zijn zorgen’

“Bovendien zijn er toch wel wat zaken die hier over het hoofd gezien werden bij dit vonnis. Mijn cliënt is zwaar ziek. Hij heeft hiv die hij heeft opgelopen bij zijn ex-vrouw van wie hij net gescheiden is én hij heeft daardoor geen werk meer. Het mag voor ons cru klinken, maar die brieven van de rechtbank waren zijn minste zorgen. Ik ga ermee akkoord dat hij geen plaats in het verkeer heeft de komende jaren, maar we gaan toch niet iemand zo lang de gevangenis indraaien omdat hij zijn rijbewijs niet heeft ingeleverd bij de griffie, dat vind ik te gortig.”

De rechter is de logica van de advocaat gevolgd en heeft zijn straf herleid naar een werkstraf van 300 werkuren en geldboete van 500 euro. De advocaat is blij dat de rechtbank zijn redenering gevolg is. “Mensen uit de vierde wereld krijgen een brief van de rechter, maar maken zich meer zorgen of ze ’s avonds wel genoeg te eten hebben. Die brief belandt al snel in de vuilbak. Ik ben blij dat de rechter mijn cliënt behoed heeft voor een gevangenisstraf want dat verdiende hij niet”, aldus de advocaat.