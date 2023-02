Bekendste frituur van Gent bestaat 70 jaar: “We hebben moeten vechten in het begin”

“We hebben moeten vechten in het begin”, zegt Şükrü, strak in het pak, terwijl de klanten rondom hem smullen van verse frietjes. “Sommige klanten kwamen toen binnen en schrokken toen ze merkten dat wij plots de frituur runden. Ze waren zogezegd hun portefeuille vergeten in hun auto, maar we zagen ze nooit meer terug.” Dat was in 2005, vlak na de overname.

De frietbarak zelf werd 50 jaar daarvoor opgestart, in 1953, door Mathilde Van Beleghem. In 1982 namen haar nicht Margriet en diens Man Jean het kotje over. “Het is dankzij hen dat wij de frituur konden overnemen”, glundert Şükrü wiens grootvader in de jaren 1960 naar Gent kwam, waarna hij de eerste Turkse café-uitbater van de stad werd. “Mijn ouders waren vaste klant bij Jean en Margriet en zij waren vaste klant bij mijn ouders.”

Die laatste waren een kruidenierszaak gestart in de Forelstraat in 1992. In 1997 begonnen Bayram en Şükrü een frituur/pitabar aan de overkant – Selim was nog te jong om mee te draaien. “Onze frituur heette Sympa”, vertelt Bayram. “Wat ook de tweede naam is van ons huidige frituur. Vanwaar dat komt? Omdat we twee sympathieke gasten waren die verse frieten en pita verkochten.” Toen Jean en Margriet een overnemer zochten, wisten ze dus meteen wie ze konden vragen.

Gouden stoverijsaus

Volgens de legende betaalden de broers meer voor het recept van de stoverij dan voor de frituur op zich. “Dat klopt”, zegt Şükrü simpelweg. “Margriet haar tante, de oprichter van het kotje, heeft ons dan nog geleerd hoe we het recept maken, en dat brengt nog steeds op. Tot op vandaag hebben we klanten die elke week van Brussel, Antwerpen, de rand met Holland of verder komen, speciaal voor die stoverijsaus.”

Die klanten komen tegenwoordig vooral naar de tweede vestiging van frituur Bij Sint Jacobs die de broers tien jaar geleden openden, op enkele meters van het kotje. “We hadden constant schrik dat ze ons kotje gingen wegslepen”, zegt Bayram. “Daarom hebben we het kapsalon gekocht naast café De Trollenkelder en het volledig omgebouwd.” De broers investeerden een ferm bedrag in de verbouwing, maar achteraf bleek het hun redding.

“Sinds het circulatieplan werd ingevoerd, openen we ons kotje alleen nog maar tijdens de Gentse Feesten”, legt Selim uit. “Vlak daarvoor hadden we het volledig vernieuwd, compleet met airco en een friteuse op maat. Opnieuw een grote investering, maar dan werd de knip ingevoerd. Doorheen het jaar was het niet meer rendabel om te openen, behalve tijdens de Feesten. Gelukkig draaide onze inpandige frituur goed, anders was het boeken toe geweest.”

Als een tierelier

Die tweede frituur is in het weekend open tot 6 uur ’s morgens – wat bijdraagt aan de faam. In totaal bestaat het team, zonder de broers, uit veertien mensen. “Tijdens de Gentse Feesten loopt dat op tot dertig”, glundert Şükrü. “Dat is de gekste periode van het jaar. Dan bedienen we duizenden klanten per dag, verdeeld over twee frituren. Hoeveel frieten we in totaal verkopen? Dat is een goed bewaard geheim dat enkel de fiscus mag weten.”

Frituur Bij Sint Jacobs is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een klein bedrijf, en daar hoort groei bij. De broers kochten het gebouw naast de frituur om verder uit te breiden, maar de pandemie gevolgd door de energiecrisis strooiden roet in het eten. “Het is niet het moment voor grote investeringen. Bovendien focussen we ons momenteel op het zeventigjarig bestaan van het kotje. Om dat te vieren, voorzien we een verrassing voor de Gentenaars.” Over enkele weken zal duidelijk zijn wat de broers daarmee bedoelen.

Intussen passeren ze nog elke dag in de frituur: Bayram en Selim bakken nog elke dag frietjes, Şükrü legt zich eerder toe op de administratie. Sympathiek zijn ze nog altijd: twee jaar geleden vingen ze nog buren op toen er brand uitbrak. “Van afbouwen is nog lang geen sprake, maar de opvolging is wel al verzekerd”, aldus Bayram. “Mijn twee zonen Turaycan en Dogukan en Şükrü zijn zoon Oguzhan draaien nu al mee in de frituur en zullen die later ook overnemen.” De kans is dus groot dat de frituur nog haar honderdjarig bestaan zal vieren.

