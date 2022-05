Bekende Vlamingen trappen Kevin De Bruyne Cup af in Drongen, met verrassingsbezoek van King Kevin als hoogtepunt

GENT Dove vluchtelin­gen uit Oekraïne krijgen Vlaamse gebaren­taal aan CVO Groeipunt

Oekraïense vluchtelingen die doof zijn, krijgen in Gent de kans om een opleiding Vlaamse Gebarentaal te volgen. Die is helemaal anders dan de Vlaamse Gebarentaal, wat integreren erg moeilijk maakt voor een groep die al een extra hindernis moet overwinnen. 42 deelnemers schreven zich in, de les is daarmee volzet.

23 mei