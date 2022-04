Bekende Ierse pub Patrick Foley’s bestaat 25 jaar: “Een kalme avond? Dat hebben we hier nog nooit gehad”

Patrick Foley’s, dat is een klein stukje Ierland in Gent. Voor wie er nog nooit geweest is: je kan er smullen van cider, Guinness, cottage pie, bangers en mash, fish and chips en Ierse lekkernijen. Al is Foley’s vooral gekend voor haar grote hamburgers. De pub werd in 1997 opgericht door – je raadt het nooit – Patrick Foley. “Ik ben geboren in Ierland in een gezin met twaalf kinderen”, blikt Foley (nu 52) terug. “Net zoals twee van mijn broers ben ik naar hier gekomen, en samen met een van hen heb ik de pub opgestart. De eerste echte Ierse pub in Gent. Er bestond toen al een andere Ierse bar, maar die werd gerund door Gentenaars, niet door Ieren.”

Later richtte Foley nog pubs op in Brugge, Antwerpen, Oostende en Luik, maar Gent bleef zijn favoriet. “Patrick loopt hier nog regelmatig rond”, vertelt Joan Van Tuijckhom (56) die al 25 jaar in de keuken staat in de Recolettenlei. “Net zoals Patrick ben ik opgegroeid in een groot gezin, van negen kinderen. Mijn vader was Gents, mijn moeder Brits. Ik ben hier begonnen als poetsvrouw, maar na een paar maanden ben ik verhuisd naar de keuken toen ze doorhadden dat ik een diploma koken had (lacht).”

Joan Van Tuijckhom, al 25 jaar kok in Patrick Foley's in Gent.

Mee met de tijd

Joan is de afgelopen 25 jaar een vaste waarde gebleven in het Patrick Foley’s-verhaal. Ze zag het restaurant met haar eigen ogen veranderen. “In het begin lag de focus puur op de Ierse keuken, maar we kregen ook vaak de vraag naar Belgische klassiekers. Dus werd de kaart langzamerhand een mengeling van de twee keukens. Zo vind je hier nog steeds een lekkere bangers en mash, maar ook stoverij.” Al staat Foley’s toch vooral gekend om haar grote hamburgers. Wie die op krijgt in één zitting, mag trots zijn. “De laatste jaren bieden we ook steeds meer vegetarische en veganistische gerechten aan”, gaat Joan verder. “Een kwarteeuw geleden werd je nog kwaad bekeken door de chef wanneer je vegetarisch vroeg. Vandaag is dat niet meer weg te denken.”

Ondanks de aanpassingen, is Foley’s altijd een Ierse pub gebleven in hart en nieren. Elk jaar viert het team nog Saint Patrick’s Day met de klanten. Dan kan je hier groen bier proeven en allerlei optredens meepikken. Fans van voetbal en rugby kunnen hier elke week terecht voor wedstrijden op het grote scherm, en elke eerste zondag van de maand speelt een band Ierse muziek. Niet echt typisch Iers, maar daarom niet minder plezant: elke maandag is er ook een quiz en elke zaterdag karaoke. Foley’s is met andere woorden altijd meer geweest dan een plek waar je enkel iets kan eten. Daarom dat het altijd zo populair is geweest.

Oprichter Patrick Foley.

Huiskat Guinness geniet mee van een sportwedstrijd op het grote scherm.

De bezoeker die nooit meer is weggegaan

“Foley’s was van in het begin populair”, herinnert Joan zich. “Kalme avonden hebben we hier nooit gehad, maar de afgelopen tien jaar is het aantal studenten wel enorm toegenomen. Vooral uit het buitenland.” Veel van die buitenlandse studenten komen hier ook werken in de pub. Wie er ooit al geweest is, weet dat je Engels spreekt met het personeel. “De helft spreekt geen Nederlands, dat is altijd zo geweest. In het begin importeerde Patrick nog personeel uit Ierland. Dat is al langer niet meer het geval, het personeel komt nu van overal, maar het is wel nog altijd een internationale groep.”

Wie een aantal jaar geleden spontaan kwam aankloppen, is de huiskat. Je hebt haar mogelijk al zien zitten op een barkruk, of zien liggen op een tafel naast een grote pint. “De kat heeft ons gevonden in plaats van omgekeerd”, grinnikt Joan. “Op een dag stond ze hier, en ze is nooit meer weggegaan. We hebben haar dan maar gechipt en een naam gegeven: Guinness. Omdat ze volledig zwart is met een wit vlekje, zoals een Guinness volledig zwart is met een fijne, witte kraag.”

Feesten als de Ieren

Op 30 april organiseert Foley’s een groot feest om het 25-jarig bestaan van de bar te vieren. Iedereen is welkom. “Momenteel is een Belgische straatkunstenaar bezig met een nieuwe muurschildering te maken op de binnenkoer”, zegt Foley nog. “Speciaal voor ons 25-jarig bestaan. De muurschildering is gebaseerd op The Book of Kells, een eeuwenoud manuscript dat je kan bezichtigen in Dublin.” Gent is veel veranderd en gegroeid, net zoals Foley’s, maar het is en blijft een plek waar iedereen welkom is voor meer dan alleen een lekkere cottage pie of stoverij.

Patrick Foley's in Gent bestaat 25 jaar.