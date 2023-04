Bekende Britse presentator Alan Carr op bezoek in Gents restaurant: “Loved your stew”

Hoog bezoek in restaurant De Stokerij in Gent afgelopen woensdag: plots wandelde de Britse comedian en presentator Alan Carr daar binnen. “Hij was even grappig en sympathiek als op televisie”, klinkt het.

Het leek even of het tienjarig bestaan van De Stokerij het hoogtepunt zou worden van het jaar voor het team, maar enkele dagen geleden wandelde Alan Carr plots het restaurant binnen. “Hij was op bezoek bij enkele Britse vrienden die in Gent wonen”, vertelt Mike Tollebeke die het restaurant een jaar geleden overnam, samen met zijn vriendin Serafien Hesters.

Het zaalpersoneel had de comedian/presentator meteen herkend. “Maar we hebben hem rustig laten genieten van zijn varkenswangen met Sint-Bernardus Abt 12, onze specialiteit van het huis. Hij was heel aangenaam in de omgang. Pas nadat hij ze rekening vroegen, hebben we gevraagd of we een foto mochten nemen met hem.”

Carr reageerde meteen enthousiast. “Hij was heel aangenaam in de omgang en even grappig en sympathiek als op televisie. Achteraf hebben we de foto gedeeld op Instagram en daar heeft hij nog persoonlijk op geantwoord. Met ‘loved your stew’ en een hartje.”

Het is niet de eerste keer dat De Stokerij bekend volk over de vloer krijgt. Herman Brusselmans en Marc Reynebeau komen regelmatig eten in het Gentse restaurant. Onlangs waren Michèle Cuvelier, Bent Van Looy en de Compact Disk Dummies nog op bezoek, maar een bekendheid met meer dan een miljoen volgers op Instagram, dat hadden ze nog niet gehad.

