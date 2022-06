Bejaarde man gereanimeerd op parking van het UZ Gent nadat hij onwel geworden was

Gent Loodsen Brug­sesteen­weg worden afgesloten: “Als Regie der Gebouwen hun gebouwen niet beveiligt, dan doen wij het wel. En ze mogen de factuur verwachten”

De verlaten loodsen van de Regie der Gebouwen aan de Brugsesteenweg in Mariakerke worden afgesloten. Dat wordt volgende week gedaan, op bevel van de burgemeester. “De Regie der Gebouwen reageert niet, maar er wordt daar veel te vaak vuur gestookt. Dat is gevaarlijk”, stelt de burgemeester. Dus grijpt hij zelf in.

15 juni