Behoorlijk stevige kritiek op openingsevenement Gentse Feesten: “Het was intiemer bedoeld dan het is uitgedraaid”

Wie op het Veermanplein zat, kreeg wel een mooi spektakel te zien. Al is zelfs dat relatief. Omhoog spuitende water met kleurlampjes, afgewisseld met ‘draaiend water’, het deed nét teveel denken aan de sproeiers in de tuin. Vooral omdat het een half uur lang ook énkel dat was, wat we te zien kregen. De muziekcompilatie was ook niet echt de mix die verwacht werd van Vlasmarkt-iconen Gerald en An. En meer nog: het ritme van de muziek en de tuinslangen was niet echt synchroon.

Veel volk

Maar wat erger was: heel veel mensen zagen weinig of niks. Want het was dus inderdaad enkel vanop het Veermanplein dat er goed zicht was, en dat ook het geluid goed hoorbaar was. Maar op dat plein kan uiteraard geen 15.000 man staan. Wie verder weg stond, kreeg in het beste geval een flauw afkooksel van wat het moest zijn. “Het was intiemer bedoeld dan het is uitgedraaid", geeft schepen van Feesten Bram Van Braeckevelt (Groen) toe. “Er waren 15.000 mensen, we hadden er helemaal niet zoveel verwacht. Vorig jaar kwamen 6.000 mensen naar het openingsspektakel.”