Beheerders van Dok Noord slachtoffer van vandalisme: “Niet de eerste keer”

De medewerkers van Vastgoed Noord werken dolgraag vanuit hun bijzonder kantoor aan het water, maar helaas zijn ze af en toe slachtoffer van vandalisme. “Vroeger hadden we veel last van graffiti”, vertellen Hans De Neef en Tania Van Rysseghem. “We zitten naast de grindbakken waar jongeren zich kunnen uitleven, maar soms kleuren ze buiten de lijntjes. Vorige week werd er nog een Jodenster op ons deur gespoten. Gelukkig reageert de Stad altijd snel als we er melding van maken.”

Deze week werd het kantoor opnieuw slachtoffer van vandalisme. Een onbekende gooide een grote ruit in met een steen. “In februari had onze ramenwasser per ongeluk tegen het raam gebotst met zijn hoogtewerker waardoor er grote barsten waren ontstaan. De brandweer had ons verzekerd dat het glas er niet zou uitvallen, maar dat was zonder kwaad opzet gerekend. We begrijpen het niet, van andermans eigendom blijf je toch af?”