Beelden tonen spookrijdende overvallers van juwelier die klemgereden worden op E40 in Sint-Denijs-Westrem: één persoon afgevoerd naar ziekenhuis

Gent “Zo’n weg afgelegd naar een beter leven, om dan hier vermoord te worden”: ex-vrouw kan niet begrijpen waarom Hakim dood moest

Hakim Mutyaba (53), de man die zondagochtend bij wijze van ‘grap’ of door kwaad opzet in het water werd gegooid vanop de Lousbergbrug, is verdronken. De man kon niet zwemmen. Dat wijst de autopsie uit. Zijn ex-vrouw is er het hart van in. “Hakim deed geen vlieg kwaad en had hier een mooi leven opgebouwd. Waarom moest dit gebeuren?”, vraagt ze zich af.

18 juli