‘Bedelbriefje’ in toeristisch blaadje brengt 15.000 euro op: “Misschien toch anders formuleren”

Maar er is dus ook goed nieuws, want bedelbriefje of niet: opleveren doet het wel. Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), verantwoordelijk voor Toerisme, kon meedelen dat de oproep maar liefst 15.000 euro per jaar in het laatje brengt. Niet slecht voor een éénmalige uitgave per jaar. Ter info: de portkosten bedragen zowat 3,5 euro per stuk.