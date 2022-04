Bazart-frontman Mathieu Terryn zal supporters opzwepen in Buffalo-fanzone voor bekerfinale

Dj’s en Mathieu Terryn

“Ter plaatse zijn voldoende drank- en eetstanden aanwezig en bij de mobiele fanshop kan je nog je merchandise aankopen. We voorzien ook voldoende gratis toiletten in en rond Paleis 12.” Betalen ter plaatse kan makkelijk met je abonnement of KAA Gent consumptiekaart. “Zorg er wel voor dat je voldoende geld op je kaart hebt staan voor je naar Brussel afzakt. Je kaart opladen kan nu zondag tijdens de laatste thuiswedstrijd in de Ghelamco Arena, maar ook digitaal via onze app of website. Op locatie zijn enkele oplaadpunten, maar dit raden we gezien de verwachte drukte sterk af.” De betaalkaart opladen kan enkel via elektronisch betalen. Consumptiekaarten kunnen ook aangekocht worden in de fanzone voor €1.