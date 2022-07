Baudelopark ook na heraanleg nog steeds één grote stofwolk, brandweer komt sproeien

GENTZeg niet ‘cocktails drinken in ‘t Baudelo’, zeg ‘het stof wegdrinken van de Gentse Sahara’. Want ja, ook na de renovaties van het Baudelohof blijft het stof tijdens de Gentse Feesten opwaaien dat het een lieve lust is. De brandweer komt op maandag, ook een traditie, het stof wegsproeien.

Niet zo idyllisch als na een dansinitiatie aan een cocktail lurken, op het gras van het Baudelopark (officieel: Baudelohof) neerstrijken en een pak vrienden tegenkomen. Ok, meestal ziet het gras er op dag 10 uit alsof het in de grond gebetonneerd is en het voormalige grindpad bezorgde je een stoflong, maar tradities zijn er om in ere gehouden te worden. In dezelfde lijn blijkt geen heraanleg het stof in het Baudelohof tegen te kunnen houden. Ondanks de betonnering van dat oude grindpad en een nieuw aangelegde grasmat doet de ‘nieuwe Gentse Rivièra’ eerder denken aan een Sahara aan de Leie.

Heraangelegd

Die renovatie, daar wordt al sinds 2014 over gepalaverd, maar eerder deze maand was het dan eindelijk zover: het nieuwe, grotere, beter toegankelijke park is open. Goed gelukt: de integratie van de kaai ziet er in niet-Gentse-Feesten-tijden geweldig uit, en dat oude grindpad dat stofwolken genereerde, maakte plaats voor een betonnen fiets- en wandelpad. Alleen blijkt het nieuwe gras niet voldoende om dat Western-sfeertje tegen te houden: als sinds vrijdagavond is het er naar lucht happen.

Niks aan te doen, het is nu eenmaal al dagen pokkedroog en dus houden de Gentse pompiers een andere belangrijke traditie in ere: op maandag wordt het stof in het park neer gesproeid. Ook de andere pleinen krijgen een laagje, vooral om de stank van een paar dagen feestgedruis neer te sabelen. Het probleem wordt dus opgelost.

Nee, niet zwemmen

Het is in het Baudelohof natuurlijk altijd wat kiezen of delen. Bij hitte zoals deze week krijg je er een stoflong, als het regent verandert een deel van het park in een modderpoel. Met de hittegolf in aantocht kan je tenminste even schuilen onder de nieuwe, nu ingepakte, bomen. Het gras van het Baudelohof wordt na de Feesten sowieso opnieuw aangelegd. Intussen mag je, nee, echt niet, zwemmen in het aanliggende water. Daar dienen die hekkens voor.

