Bataviabrug tot 13 juli afgesloten door herstellingswerken, omleiding voorzien

GENT Ahmed Samir, vriend van Gentse Souheila, veroor­deeld tot 3 jaar cel in Egypte

Ondanks hevige protesten in België en steun uit diplomatieke hoek is Ahmed Samir, een Weense student, veroordeeld tot drie jaar cel in Egypte. Hij zou té kritisch geweest zijn op sociale media en werd opgepakt toen hij familie bezocht. Hij zit al 17 maand in de cel en wordt op vrijdag 31. Amnesty International is verontwaardigd.

17:20