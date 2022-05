Bataviabrug afgesloten naar controle: “Schade aan bewegend deel”

De brug is een sterk staaltje architectuur. Het is een laag liggende brug, om het makkelijk te maken voor fietsers en voetgangers. Maar om scheepvaartverkeer door te laten, kan de brug ook een heel stuk omhoog ‘rekken’, terwijl ze toch nog steeds gebruikt kan worden, dan wel met een steilere helling. Maar die brug is vanavond afgesloten, en het is niet duidelijk hoe lang dat zo blijft. “Na een inspectie van de Bataviabrug is schade vastgesteld aan één van de bewegende scharnieren onderaan de brug. Hierdoor wordt de brug vanaf deze avond afgesloten voor de voetgangers/fietsers”, meldt de beheerder van de brug, de Vlaamse Waterweg.” Hoe lang de herstelling op zich laat wachten, is nog niet duidelijk.