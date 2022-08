Bart (46) vormt 120 jaar oude apotheek om tot bierwinkel: “Vooral buitenlandse bieren”

Gent Geliefde brasserie tegenover oud gerechtsge­bouw omgevormd naar restaurant: “Van filet pur tot paling in ’t groen”

Midi zit al meer dan honderd jaar tegenover het oud gerechtsgebouw in Gent. Tot voor kort was het een typische brasserie waar je spaghetti en pannenkoeken kon krijgen. Thomas (34) en Louis (33) Pauwels vormden het om naar een Parijse bistro met Belgische en Franse klassiekers op de kaart, zoals filet pur en paling in ’t groen.

12:06