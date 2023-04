Barman Robin (25) ontwaakt na twee weken uit coma: “Van zware ongeval met bus herinnert hij zich niets meer”

100 uur werkstraf na steekpar­tij tijdens familieru­zie: “Hij zei erge dingen over mijn moeder”

Een man uit Gent is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur nadat hij een familielid neerstak in de Frans van Ryhovelaan. Dat gebeurde na een autorit, omdat het slachtoffer ‘erge dingen over de moeder van de dader zei’. “Het was een kwestie van familie eer”, zei de man in de rechtbank.