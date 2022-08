Barbecue zet terras in lichterlaaie in Ledeberg

Gent Gevaarlijk: Duitse vrachtwa­gen­chauf­feur raakt in de war op turboroton­de en belandt op tegenover­ge­stel­de richting op rijbaan

De regels op de nieuwe turborotonde in Oostakker zijn duidelijk nog niet voor iedereen even duidelijk. Vooral buitenlandse chauffeurs blijken vaak moeilijkheden te hebben. Voorlopig leidde dit nog niet tot ongevallen, maar woensdagavond was het toch nipt.

11 augustus