Barbara verhuurt Legosets en dat slaat aan: “Sommige sets worden niet meer verkocht in de winkel”

GentBarbara Van Gestel (43) begon anderhalf jaar geleden met Legosets te verhuren vanuit haar thuisstad Gent, en dat was meteen succes. Momenteel is het drukker dan ooit: door de vakantie nemen heel wat kinderen maar ook volwassenen de tijd om een bouwdoos te huren. “De meest populaire sets zijn het Harry Potter kasteel en het Disney kasteel”, glundert de mama van twee.

Barbara is al langer een grote Legofan. “Anders doe je dit niet”, glundert ze. Ze bouwde een mooie verzameling op en kwam zo op het idee om haar sets te verhuren. “Veel mensen kopen een set kopen om het een keer te bouwen en dat is het. Erna staat het daar maar. Daarom is het zo interessant om een set te huren. Je krijgt nog altijd het plezier van het bouwen, maar je hoeft geen honderden euro’s uit te geven. In Nederland en Limburg doen ze het al vaker, Legosets verhuren, maar in Gent nog niet.”

In april 2021 zag Brick Out officieel het levenslicht. Barbara begon met haar eigen sets te verhuren, een dertigtal, maar kocht er om de zoveel tijd ook bij, waardoor ze vandaag zo’n vijftig sets in de aanbieding heeft. “Het zijn bijna allemaal grotere sets die te duur zijn om zelf aan te kopen. De meest populaire zijn het kasteel van Harry Potter, het kasteel van Disney en de grote achtbanen. Eentje daarvan is nieuw van dit jaar.” Sommige sets worden niet meer verkocht in de winkel, andere zijn gloednieuw. Zo zal je vanaf januari ook de Eiffeltoren en enkele sets van Marvel kunnen huren bij Barbara.

Nieuw in het aanbod: een kasteel van Marvel.

Voor elk budget

Hoe dat precies werkt? Heel gemakkelijk. Je maakt jezelf lid van de Facebookgroep Brick Out om te zien welke sets er allemaal beschikbaar zijn, wat de prijzen zijn en de aanbevolen bouwduur. Heb je een keuze kunnen maken? Dan stuur je een berichtje naar Barbara om een set te reserveren. “Ik stuur niets op”, zegt Barbara vastberaden. “De sets worden opgehaald bij mij thuis in Sint-Amandsberg, altijd op afspraak.”

Hoeveel je neerlegt om een set te huren? Opvallend weinig als je weet hoeveel ze vaak kosten. Voor de kleinste set betaal je 4 euro voor een week. De duurste – het Colosseum – kost je 20 euro voor een week. Daarbovenop betaal je nog een kleine waarborg die je terugkrijgt zodra Barbara gecontroleerd heeft of de set compleet is. “Dat doe ik door de set te wegen met een nauwkeurige weegschaal. Zeldzame onderdelen zitten apart en worden apart nagekeken.” Niet dat het een drama is als er een stukje ontbreekt. Barbara kan altijd onderdelen bijbestellen.

Binnenkort te huur: een Star Wars ruimteschip en de Eiffeltoren.

Druk, druk, druk

Wat voor klanten Barbara aantrekt met haar Legoverhuur? Allerlei soorten. “Zowel kinderen als tieners als volwassenen huren sets. De meeste klanten zijn Gentenaars, maar sommige komen ook van verder. Ik heb zelfs al klanten die elke vakantie om een set komen.” De vakanties zijn de drukste periode van het jaar voor Barbara, vooral de kerstvakantie. Momenteel zijn er een dertigtal sets verhuurd. “Deze vakantie zijn er veel nieuwe klanten bijgekomen.” Brick Out blijft dus groeien, vooral via mond-aan-mond reclame. “Vroeger bouwde ik elke set zelf voor ik ze te huur aanbod, maar dat lukt niet meer”, glundert Barbara. “Het zijn er gewoon te veel geworden.”

Meer info via de Facebookpagina van Brick Out.

