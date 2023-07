‘Balkonverbod' in twee sociale woonblokken nadat balustrade het begeeft en twintigers naar beneden vallen: “Situatie niet veilig”

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft een 'balkonverbod’ uitgesproken voor twee woonblokken in de wijk Rabot. Dit komt er na aanleiding van een incident woensdagavond in de Aloïs Joosstraat: twee twintigers vielen toen meters naar beneden nadat een balustrade het had begeven.

Malika (22) en haar vriend stonden woensdagavond laat omstreeks 22.45 uur buiten op het balkon van een woonblok aan de Aloïs Joosstraat, en leunden op de balustrade. Die brak plots af, waarna het koppel naar beneden donderde. Malika verkeerde even in levensgevaar, maar dat is gelukkig geweken. Ook haar vriend raakte gewond.

“Ik liep een open beenbreuk op en ook mijn heup bleek gebroken te zijn”, vertelt Malika, die nog steeds enorm veel pijn heeft. “Ik kan me amper bewegen. Ze hebben me verteld dat ik nog een lange revalidatie voor de boeg heb.” Haar vriend kwam er met minder zware verwondingen vanaf. “Hij werd intussen gehecht aan het hoofd, de buik en een hand.”

De hulpdiensten snelden woensdagavond omstreeks 22.45 uur ter plaatse.

‘Balkonverbod’

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) besliste daarop om alle balkons van de beide sociale woonblokken, eigendom van Thuispunt Gent, te laten controleren, ook al zijn de gebouwen pas drie jaar geleden gerenoveerd. Het resultaat was behoorlijk verontrustend.

“Uit de controle die ik heb bevolen, is gebleken dat ook bij andere appartementen van de woonblokken Omega en Alfa de balustrades instabiel zijn en potentieel gevaar kunnen opleveren”, zegt De Clercq. “Daarom mogen op bevel van de burgemeester de terrassen niet meer betreden worden, en dat in beide blokken.”

Het balkon op de tweede verdieping kraakte af. De twee twintigers tuimelden een vijftal meter naar beneden.

Krakers

Voor de bewoners is dit het zoveelste incident in korte tijd. Verscheidene appartementen staan leeg, midden april werd een deel nog gekraakt door Roma. “Veel van die mensen woonden voordien in tentenkampen in Noord-Frankrijk en zij hebben hun heil hier gezocht”, aldus een bewoonster. “Dit gebouw is al minstens 40 jaar oud. Dan is het logisch dat er na verloop van tijd mankementen optreden, maar dat moet aangepakt worden.”

Intussen hangen in de gebouwen affiches omhoog. Ook zijn er brieven gebust om de situatie uit te leggen. “Ten laatste maandag komen er een firma langs om de balkons te herstellen”, zegt Koen Van Der Jeugt van Thuispunt Gent. “Of de leuning in kwestie drie jaar is vernieuwd moeten we nog achterhalen. Maar we onderzoeken deze situatie ten gronde. We begrijpen de bezorgdheden van onze huurders.”

