Bakkerij-restaurant De Superette sluit de deuren: “Het heeft geen zin om open te blijven zonder Biggie”

“Tien jaar geleden leerde Biggie me hoe je desembrood maakt in een houtoven”, vertelt topchef Kobe Desramaults over Sarah ‘Biggie’ Lemke, de drijvende kracht achter De Superette. “Daarna kon ik nog steeds geen brood bakken, maar we hebben toen wel besloten om samen een bakkerij te beginnen in Gent. Later kwam daar ook een pizzeria bij, aangevuurd door extreme liefde en passie.”

De Superette viel in de prijzen en werd opgenomen in de top 50 van beste pizzeria’s buiten Italië. Het werd een magische plek volgens de chef. “Maar het leven gaat snel”, gaat hij verder. “Biggie heeft besloten dat het tijd is voor verandering. Na de zomer keert ze terug naar huis, naar de Verenigde Staten, waar haar familie woont.” De Superette zonder haar verder zetten, heeft geen nut, vindt Desramaults.

Nog enkele maanden genieten

Desramaults trekt overigens zelf weg uit Gent. Vorige zomer sloot de West-Vlaming al de deuren van zijn gerenommeerd restaurant Chambre Separée in de oude Belgacom-toren. Daarna verdween hij even van het toneel, maar enkele weken geleden kondigde hij aan dat hij naar Finale di Pollina gaat, een klein dorpje op een uur rijden van het Siciliaanse Palermo. Daar zal hij een nieuw restaurant beginnen: Stazione Vucciria. “Ik ga er koken op een open vuur met zicht op het strand”, zei hij eerder. Ook dit project zal tijdelijk zijn. Na vijf maanden trekt de Belgische topchef naar het noorden. Daar wil hij een permanent restaurant vestigen.

Zonder de twee bezielers kan de bakkerij-pizzeria niet verder blijven bestaan, klinkt het. Eind november is het verhaal ten einde. Wie interesse heeft om de zaak over te nemen, mag steeds contact opnemen met het team. Vergeet in dat geval zeker niet te vragen naar het recept van de croissants, de broden en de pizza’s. Die zijn stuk voor stuk goud waard.

De Superette, Guldenspoorstraat 29, 9000 Gent. De bakkerij is open op zaterdag vanaf 10 uur. Het restaurant is open van donderdag tot en met zondag van 18 tot 21.30 uur. Brunch is er enkel op zondag van 11 tot 15 uur.

