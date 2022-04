Bakkerij in Sint-Amandsberg sluit na vijftig jaar de deuren: “Schoolkinderen kwamen terug voor hun bruidstaart”

De bakkerij werd in de jaren zeventig opgericht door Joris Bundervoet. In 1994 nam Walter De Wit, nu 56, de zaak over nadat hij er al 5 jaar werkte. De Wit zette net zoals Bundervoet verder in op een ruim aanbod. Zo vind je vandaag nog steeds rekken vol broden, allerhande taarten, maar ook quiches en belegde broodjes in de winkel. “Veel kinderen die hier naar school kwamen, bleven erna terugkeren”, zegt de bakker trots. “Ze kwamen terug voor een bruidstaart, voor een lam op een communiefeest, voor verjaardagsfeest, omdat ze wisten dat het hier goed was.”