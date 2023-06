Bakker Mehmet hielp vrouw (21) na sprong uit raam van brandend huis in Gent: “Ze vertelde dat haar man en kinderen nog binnen zaten”

Rollende ‘r’, de drie torens of de cuberdons? Dit theater­stuk gaat op zoek naar het DNA van Gent

“Een hommage aan de schuunste stad van ‘t land.” Kunstgezelschap laGeste, het vroegere les ballets C de la B en kabinet k, brengt binnenkort ‘Mein Gent’ op de planken in De Vooruit. “In het stuk willen we het DNA van Gent vatten", zegt actrice Pascale Platel. “Maar is dat wel mogelijk?”