Bakker ‘Biggie’ van De Superette keert terug naar Amerika: “Mijn kinesist is zó blij dat ik stop”

Het is woensdag. De Superette is gesloten, maar de lichten branden en de ramen staan open. Binnen is een kleine vrouw druk in de weer: Biggie. Het gezicht van De Superette, in een short en cowboylaarzen. Want ja, je kan een vrouw uit de States halen, maar omgekeerd… Er staat hiphop op, maar Sarah lijkt het amper op te merken. “Vandaag is het opruimen en leveringen aannemen”, zegt ze. Of hoe vrije dagen niet bestaan als je onderneemt. Eén van de redenen waarom de bakker besloten heeft om De Superette vaarwel te zeggen.