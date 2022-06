‘Bad hair day’ zorgt voor opstootje in de politierechtbank

Gent Het is eens wat anders dan de boekento­ren: twee studenten mogen dag lang tussen de katten studeren in Gents dieren­asiel

Het was een blokdag om nooit meer te vergeten: Edel Vanderhaegen en Jasmien De Ganck, beide 21, waren de uitverkoren studenten die een dag lang tussen de katten mochten studeren in het Gentse dierenasiel. Of dat niet afleidde? Helemaal niet. “Het is niet heel rustgevend”, zeiden ze.

17 juni